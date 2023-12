Bimba di 17 mesi ustionata con spray deodorante dalla mamma, la donna era “capace di intendere e volere” Milano, depositata la perizia psichiatrica per la 27enne a processo per maltrattamenti aggravati sulla figlioletta. Per l’esperta “si trovava in una condizione di significativo disagio emotivo” ma non c’era vizio di mente