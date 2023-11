Bimba si perde. Madre ritrovata grazie ai passanti

Una bimba di 7 anni, turista a Milano, si è allontanata dalla mamma durante una passeggiata. Vagava da sola quando è stata notata da alcuni passanti che hanno chiamato il 112. E tutto è finito bene, perché in poco tempo i carabinieri intervenuti sono riusciti a rintracciare la mamma, che nel frattempo stava cercando la sua figlioletta.

La segnalazione al 112 arriva attorno alle 19 di ieri: "C’è una bambina che vaga da sola per strada, senza un adulto accanto", la telefonata di un passante ai carabinieri. La bimba, che poi si è scoperto essere statunitense, era in via Faruffini, tra piazzale Brescia e piazza De Angeli, quando è stata presa in consegna dai militari. Era in buone condizioni ma è stata accompagnata alla Clinica De Marchi per un controllo precauzionale. Nel frattempo, i carabinieri hanno avviato le ricerche dei genitori, riuscendo dopo poco a rintracciare la mamma, una donna di 27 anni, statunitense di origine sudamericana, che aveva già segnalato al 112 la scomparsa della bambina. Mamma e figlia si sono quindi riabbracciate.

M.V.