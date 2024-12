Bilancio di metà mandato del sindaco Costanzo: Pieve Emanuele tra passato e futuro

Bilancio di metà mandato del sindaco Pierluigi Costanzo, dicembre segna il giro di boa: dei 5 anni previsti ne sono passati esattamente due e mezzo e quindi è il momento di fare un primo bilancio.

"La macchina dell’amministrazione comunale non è facile da far camminare ma l’obiettivo della giunta è quello di farla addirittura correre, grazie all’entusiasmo e alla passione che dopo 30 mesi non ci ha ancora abbandonato. Passo dopo passo stiamo realizzando a pieno il programma per i quali i cittadini pievesi ci hanno votato - spiega il sindaco Costanzo -. La formula vincente è quella di avere obiettivi molto chiari e la squadra giusta che ti supporti.

Abbiamo deciso di giocare da protagonisti anche partite importanti che in realtà non sono prettamente di nostra competenza, ad esempio la partita legata alla sanità pubblica in capo a Regione Lombardia, ma di cui possiamo essere protagonisti attraverso il nostro Centro di cultura socio sanitaria".

Tante le iniziative e gli eventi volti a rinsaldare il senso di comunità e di appartenenza, da un lato con una particolare attenzione alla cultura e alla storia di Pieve Emanuele e alle sue origini, dall’altro con lo sguardo rivolto al futuro. "In questi due anni di sicuro i lavori pubblici hanno fatto la parte del leone: con fondi trovati dalla passata Amministrazione - che ringrazio - abbiamo aperto numerosi cantieri e con tutte le difficoltà che caratterizzano queste circostanze e l’aggravante del caro materiali, stiamo costruendo la Pieve Emanuele del futuro.

Bisogna solo avere un po’ di pazienza e gestire al meglio questa fase che può sembrare un po’ caotica e crea anche piccoli disservizi alla nostra vita di tutti i giorni, ma lo dobbiamo fare con la consapevolezza e con la certezza che stiamo costruendo un paese migliore di cui beneficeremo tutti nei prossimi anni".

"Tante le scelte silenziose ma fondamentali, come la gestione dei mutui o l’assunzione di personale: l’amministrazione comunale è piena di situazioni come queste, che non sono visibili come un marciapiede da sistemare o uno spettacolo a cui partecipare, ma stanno alla base del buon funzionamento del Comune - conclude Costanzo -. Un grazie particolare va alla mia squadra, alla giunta e allo staff dei miei funzionari, nonché alle tante associazioni e ai volontari che si mettono sempre a disposizione per migliorare insieme a me questo paese".

Massimiliano Saggese