Biglietti Atm scaduti: come chiedere la sostituzione (o il rimborso). Fino a quando c’è tempo

Tornelli della metropolitana (Archivio)

Avete in qualche cassetto o nel portafoglio un biglietto Atm acquistato prima del 9 gennaio, giorno in cui è scattato l’aumento da 2 a 2,20 euro? Fate attenzione, perché da qualche giorno, da venerdì 10 marzo, quei ticket sono scaduti e non possono essere più utilizzati. È possibile, però, chiederne la sostituzione o il rimborso.

Come chiedere la sostituzione dei biglietti scaduti

C’è tempo fino al 10 giugno 2023 per chiedere la sostituzione dei biglietti scaduti. Sappiate, però, che se sceglierete questa opzione, e non il rimborso, dovrete pagare la differenza. Se chiederete il cambio di un vecchio biglietto per la corsa singola, del valore di 2 euro, per esempio, dovrete aggiungere 20 centesimi.

I biglietti o i carnet da dieci corse in carta vanno portati agli Atm Point, i sette sportelli dell’azienda di trasporti milanese diffusi sulla rete metropolitana, che si trovano nelle stazioni di Duomo, Centrale, Cadorna, Porta Garibaldi, Loreto, Romolo e Zara (quest’ultimo, però, non effettua sostituzioni ma solo rimborsi).

I biglietti caricati sulle app Atm, MyCicero o Telepass possono essere sostituiti anche alle rivendite in metropolitana, seguendo questa procedura: vanno stampati alle casse automatiche premendo il tasto "Altri biglietti” e, successivamente, quello “Biglietti Atm codice Pin/Pnr”. Una volta stampati si possono portare in una delle rivendite in metropolitana o in un Atm Point.

I carnet caricati sulla app di Atm vanno stampati alle casse automatiche in metropolitana secondo la stessa procedura (premere il tasto “Altri biglietti” e poi il tasto “Biglietti Atm codice Pin/Pnr”). Una volta stampati vanno portati in un Atm Point.

Come chiedere il rimborso dei biglietti scaduti

In alternativa alla sostituzione si può chiedere il rimborso dei vecchi biglietti o dei carnet in un Atm Point. Gli orari degli sportelli sono disponibili sulla pagina internet di Atm, ma tendenzialmente sono tutti aperti dal lunedì al sabato nella fascia oraria 7.45-20. Duomo, Centrale e Cadorna sono aperti anche la domenica (10.15-13.15 e 14-17.30).

Come prenotare un appuntamento con gli Atm Point

Gli Atm Point ricevono solo su appuntamento. Gli appuntamento si prenotano dalla app di Atm. Dalla homepage si seleziona la voce “Atm Point”, si sceglie lo sportello e si seleziona la voce B “Resi o sostituzioni”.

Quanti biglietti posso portare?

A ogni appuntamento si può portare un massimo di 10 biglietti da sostituire.