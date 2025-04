I vigili ritrovano 23 bici e 3 monopattini rubati: come sapere se sono vostri

Milano – Il Nucleo Bici Rubate della Polizia Locale di Milano la settimana scorsa ha ritrovato 17 biciclette, sia elettriche sia tradizionali, e tre monopattini durante alcuni controlli in aree sottoposte a sequestro. I veicoli, presumibilmente rubati, sono visibili sulla pagina Facebook della Polizia locale "Bici Rubate e ritrovate".

Una bicicletta ritirata dalla polizia locale: la foto è stata pubblicata sulla pagina facebook per risalire al proprietario

Il caso di Como

Nei giorni scorsi, la Polizia Provinciale di Como ha effettuato un controllo stradale su un furgone e ha trovato sei biciclette elettriche anch'esse probabilmente oggetto di furto nell'area tra Milano e Como, come spiega il Comune. La Polizia provinciale lariana ha chiesto che le foto dei veicoli fossero pubblicate sulla pagina Facebook dei ghisa. Questo ha permesso di riconsegnare ai legittimi proprietari due veicoli, mentre gli altri sono ancora sul catalogo online per l'identificazione.

Collaborazione e controllo del territorio

"Il costante controllo del territorio e la collaborazione con tutte le forze dell'ordine - dichiara Gianluca Mirabelli, Comandante della Polizia locale - hanno permesso che gli agenti del Nucleo che si occupa delle bici rubate diventassero un punto di riferimento per la comunità dei ciclisti. Così diventa più facile restituire ai legittimi proprietari le bici rubate e ritrovate".

La pagina Facebook è attiva non solo per la pubblicazione di tutte le biciclette e i monopattini che vengono ritrovati in città, ma anche per entrare in contatto con il Nucleo della Polizia locale e intervenire sulle segnalazioni ricevute dai cittadini e dalle cittadine. In questo modo è possibile che chi ha subito un furto di biciclette, evento non certo raro a Milano e dintorni, possa rientrare in possesso del maltolto