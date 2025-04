“Devi darci le tue scarpe”: spintonano e gettano a terra un ragazzo per rapinarlo. Gli arrestati hanno 19 e 15 anni

Milano, 5 aprile 2025 – Notte violenta a Milano. Tutto è successo questa notte, sabato 5 aprile, intorno alle 5. Due ragazzi italiani, uno di 19 anni e l'altro di 15 anni sono stati arrestati dagli agenti della Questura con l’accusa aver tentato di rapinare un 21enne delle scarpe. L’episodio è avvenuto in Largo V alpini a Milano, in zona Pagano, non lontano dall’Arco della Pace, una delle zone più frequentate della movida milanese.

L’aggressione per le scarpe

Secondo quanto emerso si avvicinava l’alba quando i due giovani hanno iniziato a spintonare e gettare a terra il ventunenne. In base alla ricostruzione delle forze dell’ordine l’obiettivo dei due ragazzi era quello di rubare alla vittima dell’aggressione le scarpe che indossava. I due sono però stati avvistati da una pattuglia della Volante che si trovava in zona e ha assistito alla scena, intervenendo prontamente.

L’arresto

La polizia ha quindi tratto in arresto il 19enne e il 15enne. Il maggiorenne si trova ora nel carcere di San Vittore, il minore all'Istituto Beccaria di Milano. L'aggredito è stato medicato sul posto dal personale sanitario di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza): fortunatamente il giovane non ha riportato particolari ferite. Nonostante la brutta avventura e l’aggressione non è stato necessario ricorrere al trasporto in ospedale.