Bestie di Satana, il perdono impossibile: "Spero per Maccione di non incontrarlo mai"

Una foto degli anni '90 con molti componenti 'storici' delle Bestie di Satana

Cologno Monzese (Milano) – ”Spero che le nostre strade non s’incrocino mai. Lo spero per me e lo spero per lui, per Mario Maccione". Nella casa di Cologno Monzese la voce di Michele è stanca ma decisa, il tono è quello di chi ha maturato una decisione definitiva, irrevocabile. Il padre di Fabio Tollis commenta l’intervista che Mario Maccione, ex delle Bestie di Satana, ha rilasciato in esclusiva al nostro giornale. L’ultima telefonata Molto della sua vita si è fermato la sera del 17 gennaio del 1998 e a quella telefonata, le ultime parole del figlio: "Pa’, vado a mangiare la pizza con gli amici". Fabio, sedici anni, studente con la passione per la musica e musicista a sua volta, morirà poche ore dopo, nella brughiera tra Somma Lombardo e Arsago Seprio, insieme con Chiara Marino, diciannove anni, impiegata di Corsico. Massacrati da amici che si sono trasformati in assassini dopo essersi raccolti in una pseudo setta ed essersi dati un nome: Bestie di Satana. Porta chiusa Mario Maccione, grande amico di Fabio, è fra loro, è lì, in quella cruenta serata d’inverno. "Ho letto delle buone intenzioni di Maccione. Tutto questo vale per lui. Per me non cambia niente. Ho consegnato...