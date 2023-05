Silvio Berlusconi in video alla convention di Forza Italia di Milano

Milano – Dopo un mese di ospedale Silvio Berlusconi torna a farsi vedere in pubblico. Accadrà domani sabato 6 maggio alla Convention di Forza Italia in svolgimento agli East End Studios di via Mecenate a Milano. L’ex premier interverrà alla kermesse con un video che sarà registrato nelle prossime ore.

Una troupe televisiva è entrata poco prima delle 16 di oggi dall’ingresso via Olgettina 60 del San Raffaele, che porta al padiglione dove Berlusconi è ricoverato da un mese.

Le notizie sulle condizioni di salute di Berlusconi, ricoverato dal 5 aprile scorso al San Raffaele a causa di un’infezione polmonare, sono del resto sempre più rassicuranti. Tanto che – dicono fonti di Forza Italia – starebbe scalpitando per essere dimesso e tornare a casa.

La volontà dell’ex premier però allarma sia i medici che i figli del Cav, preoccupati da una possibile ricaduta. Le dimissioni dal San Raffaele sono però vicine: le ultime indiscrezioni parlano di lunedì come giorno possibile.

Non a caso, oggi il coordinatore nazionale Antonio Tajani ha assicurato che '' Berlusconi ha ripreso a pieno la sua attività di lavoro e l'auspicio è che possa apparire in video alla nostra convention".