Benessere dei gatti. Domani l’incontro con l’esperto

“Una casa a forma di gatto“. È il titolo dell’evento dedicato a proprietari e amanti dei gatti organizzato per domani, dalle 17 alle 18.30, all’interno del Mercato comunale di Wagner. Protagonista dell’incontro sarà il consulente comportamentale felino Andrea Vantadori (la sua pagina Instagram, vantadori_consulente_felino, conta quasi 46mila follower).

Vantadori racconterà come far diventare la casa il luogo più sicuro e più accogliente per i propri mici, dando consigli utili a tutti proprietari di gatti e anche sfatando alcuni luoghi comuni sui felini.

Per informazioni sull’appuntamento e prenotare un posto per assistere all’incontro è possibile scrivere su Whatsapp al numero: 3513756141.