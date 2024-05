Beatificazione don Giussani, via alla Fase testimoniale in Sant’Ambrogio. Delpini: “Affascinante il carisma nella Chiesa”

Nella solennità dei vespri dell'Ascensione, oggi pomeriggio in Sant'Ambrogio, l'arcivescovo di Milano Mario Delpini, ha aperto la prima sessione pubblica della Fase testimoniale per la causa di beatificazione e di canonizzazione di don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e liberazione. All'evento hanno partecipato oltre mille persone, tra cui molti giovani, mentre altri ottomila l'hanno seguito in diretta streaming sul sito della diocesi di Milano. Nel quadriportico è stato allestito un maxi schermo per consentire a tutti di assistere alla cerimonia

Apertura causa di beatificazione don Giussani, in Sant Ambrogio con l'arcivescovo Mario Delpini

Delpini: “Affascinante il carisma nella Chiesa”

"Come è affascinante il carisma nella Chiesa" ha detto monsignor Delpini. "Tutti coloro che hanno incontrato il carisma di don Luigi devono rendere grazie proprio per questo: perché la Chiesa nella sua verità antica ha avuto questo nuovo splendore". "Esprimo a nome di tutto il movimento di Comunione e liberazione grande gioia e profonda gratitudine per l'arcivescovo Delpini, monsignor Apeciti, la postulatrice professoressa Chiara Minelli e tutte le persone finora coinvolte nella causa e quelle che lo saranno da qui in avanti" ha detto a margine dell'evento Davide Prosperi, presidente di Cl. "Siamo naturalmente molto grati anche a Papa Francesco, per l'attenzione e la stima che ha più volte espresso, anche pubblicamente, per la figura di don Giussani e per il cammino che il movimento sta facendo in questo periodo – ha aggiunto Prosperi –. Ora il compito principale a cui siamo chiamati è quello di intensificare le nostre preghiere per il bene della causa, nella speranza di poter vedere presto il Servo di Dio don Giussani annoverato tra i beati e i santi della Chiesa”.

Milano 09052024 DON GIUSSANI Apertura causa di beatificazione in SAnt Ambrogio con Arcivescovo Mario Delpini foto ANSA PAOLO SALMOIRAGO

L’iter di beatificazione

Avviato nel febbraio 2012, il processo (o Inchiesta diocesana) in vista della beatificazione e canonizzazione di mons. Luigi Giussani, nato a Desio il 15 ottobre 1922 e morto a Milano il 22 febbraio 2005, fondatore del movimento di Comunione e liberazione, ha previsto anzitutto la cosiddetta Fase documentale. Essendo questa fase ormai quasi terminata, l'arcivescovo Delpini ha deciso di dare inizio alla seconda fase dell'Inchiesta canonica, detta Fase testimoniale, aperta solennemente oggi pomeriggio. La scelta della data e del luogo è legata alla figura stessa di don Giussani: la solennità dell'Ascensione era particolarmente cara al sacerdote, mentre la Basilica, vicina alle aule dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, vuole ricordare i luoghi in cui per molti anni il sacerdote ambrosiano formò generazioni di giovani.