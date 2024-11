Basta code dal medico: la visita si prenota

Basta code e lunghe ore di attesa. Da lunedì 18 novembre l’accesso agli ambulatori medici temporanei di Bollate e Passirana di Rho sarà solo su prenotazione. I cittadini rimasti senza medico di base e che hanno la necessità di recarsi in questi ambulatori per una visita medica potranno prenotare chiamando il numero verde regionale 800.638.638 (da telefono fisso) o il numero 02 999599 (da cellulare), disponibili dal lunedì al sabato, esclusi festivi, dalle ore 8 alle ore 20. "L’Asst Rhodense Rhodense è la prima in Lombardia a consentire la prenotazione attraverso il numero del call center regionale - dichiara il direttore generale Marco Bosio -. Abbiamo lavorato con Regione Lombardia affinché l’accesso agli ambulatori medici temporanei fosse possibile in maniera sempre più ordinata, per migliorare il servizio ai cittadini". All’ambulatorio situato all’interno del Pot di Bollate, possono accedere i cittadini senza medico di medicina generale, residenti nei Comuni di Garbagnate Milanese, Cesate, Solaro, Paderno Dugnano, Senago, Bollate, Baranzate e Novate Milanese.

A quello all’interno dell’ospedale di Passirana i cittadini residenti nei Comuni di Rho, Pero, Arese, Lainate, Settimo Milanese, Cornaredo, Vanzago, Pogliano Milanese e Pregnana Milanese. L’Asst Rhodense, infine, ha organizzato anche un Vax Day contro l’influenza, sabato 16 novembre dalle 9 alle ore 13 e dalle 14 alle ore 16 al centro vaccinale di Bollate, in via Piave 20. La vaccinazione sarà ad accesso libero, senza necessità di prenotazione. Ro.Ramp.