Basket, green volley e bocce nel parco riqualificato

Da giardino pubblico degradato a spazio verde dove giocare a basket, a “green volley” e a bocce. Il parco comunale di via Turati è stato completamente rigenerato, secondo i princìpi del Pnrr Next Generation Eu, nei mesi primaverili ed estivi, ridando ai cittadini del quartiere di Brusuglio un’area verde attrezzata, vivibile e confortevole per le famiglie, gli anziani, i ragazzi e anche per i cani, che hanno a disposizione una nuova area recintata. Di certo, davanti agli ingressi del plesso scolastico omnicomprensivo pubblico di via Beccaria, il playground a due canestri, con la superficie da gioco rossa, è davvero invitante per quanti vogliano giocare a basket. Accanto sono state sistemate le attrezzature per alzare la rete del “green volley” su erba naturale, il livello intermedio della pallavolo, per le partite 3 contro 3, molto amato dai giovani per divertirsi insieme. Ma non solo; negli altri settori del parco ci sono l’area giochi per i bambini, fino a pochi mesi fa mancante, i vialetti in calcestre completamente riorganizzati rispetto all’inizio del 2024 e le nuove panchine in plastica dura riciclata, resistenti agli atti di vandalismo, in sostituzione di quelle vecchie e malandate di legno. L’intenso progetto di restyling prevede a breve, inoltre, la realizzazione di un campo da bocce, riportando in un’area verde comunale di Cormano il sempre apprezzato gioco con le bocce e con il pallino.

Il rinato parco di via Turati sarà monitorato dal sistema di videosorveglianza municipale, grazie ad alcuni gruppi di telecamere già collocate, per combattere gli episodi di vandalismo contro gli arredi, i giochi e le strutture sportive. Risistemato anche un altro spazio verde comunale: il parco “Don Sandro Manzoni” di via Papa Giovanni XXIII, nel cuore del quartiere di Molinazzo; lo stanziamento europeo Pnrr per queste aree verdi è di 238mila euro. Giuseppe Nava