Basiglio, riapre via Manzoni: il ponte è in sicurezza

Basiglio (Milano) – È stata riaperta via Manzoni dopo oltre cinquanta giorni di chiusura a causa di un incidente stradale: messo in sicurezza il ponte ciclopedonale e ripristinata la viabilità per pedoni e auto, sia sopra che e sotto il ponte. Il comprensorio di Milano 3 ha sistemato il ponte velocemente una volta ottenuti i permessi dovuti, rilasciati alcuni giorni fa e in seguito alle prove tecniche effettuate da un’azienda certificata dalla quale è emerso che l’infrastruttura era stabile e che andavano solo sistemate le parti danneggiate.

Il ponte era stato chiuso a fine febbraio in seguito a un incidente. Un mezzo pesante aveva danneggiato lo scavalco ciclopedonale di via Manzoni vicino a piazza Leonardo da Vinci all’altezza della chiesa Gesù Salvatore e del municipio. L’autista del mezzo non aveva prestato attenzione ai cartelli stradali che indicano l’altezza massima per transitare sotto i ponti - che consentono l’attraversamento delle vie principali collegando le varie residenze di Milano 3 - e transitando lungo via Manzoni si era incastrato sotto il primo ponte che ha incontrato facendo cadere calcinacci e provocando delle lesioni.

Per rimuovere il mezzo erano dovuti intervenire mezzi speciali. Una volta messa in sicurezza l’infrastruttura, è stato necessario attendere la perizia dei tecnici che hanno dovuto verificare la stabilità con una serie di sopralluoghi e le prove di carico. Un iter durato oltre un mese. Poi, arrivato il via libera, il comprensorio di Milano 3 ha realizzato i lavori a tempo di record. Sono anche state ripristinate le fermate della linea 230 che collega Basiglio a Rozzano e Milano, con grande sollievo dei pendolari che in questo periodo hanno dovuto raggiungere le fermate provvisorie allestite sul percorso alternativo del bus.