Basiglio piange Cirillo "Uomo dai grandi valori"

di Massimiliano Saggese

Basiglio piange la morte di Marco Flavio Cirillo (nella foto) mancato poco prima dell’alba di ieri. A darne la notizia gli amici più stretti e l’amministrazione comunale. Cirillo, nato a Milano l’1 febbraio del 1960, aveva 63 anni. Nonostante la sua tempra, la malattia che lo aveva colpito è stata più forte di lui. Esponente di Forza Italia, era stato sindaco di Basiglio per due mandati dal 2003 al 2013. A maggio del 2013 era stato nominato sottosegretario di Stato al ministero dell’Ambiente sotto il ministro Andrea Orlando nel governo Letta. La notizia della morte di Marco Cirillo ha lasciato sotto choc Basiglio e non solo. Lo piange anche l’Aeronautica Militare, dove da ufficiale si era congedato col grado di capitano. "Esprimo il cordoglio della comunità di Basiglio per la scomparsa di Marco Flavio Cirillo - il messaggio del sindaco Lidia Reale -. È stato per dieci anni sindaco del nostro Comune e successivamente ha ricoperto incarichi istituzionali sia a livello nazionale sia locale. Come sindaco e a nome della giunta, del Comune e del consiglio comunale testimonio la vicinanza ai suoi cari in questo momento di profondo dolore". Marco Cirillo era un guerriero nella vita (lascia tre figli Cecilia, Benedetta e Federico) e nella politica. Aveva mosso in primi passi grazia a Sandro Moneta, che lo ricorda con profondo affetto, entrando nel suo staff in Regione come assistente nella sua segreteria politica.

"Condoglianze da parte mia e da tutta Forza Italia per la grave perdita a tutti i suoi familiari - sono le parole di Graziano Musella coordinatore provinciale degli azzurri -. Scompare una figura importante per Basiglio. Cirillo ha contribuito al bene pubblico e al benessere dei propri concittadini oltre ad essere un uomo dai grandi valori morali e politici". I funerali si terranno lunedì 3 luglio alle 10 Chiesa di Gesù Salvatore.