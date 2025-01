Basciano si difende:: "Non ho perseguitato. Sophie Codegoni. La verità verrà fuori"

Il dj ed ex concorrente del Grande Fratello, Alessandro

Basciano (foto sotto), è comparso ieri davanti al Tribunale del Riesame nell’udienza di appello della procura contro la revoca, da parte della gip Anna Magelli, della custodia cautelare nei suoi confronti. La gip, infatti, l’aveva arrestato e scarcerato nel giro di 48 ore. l pm Antonio Pansa e l’aggiunta Letizia Mannella nell’appello hanno di nuovo chiesto per il 35enne la custodia cautelare, questa volta solo ai domiciliari, dopo che il 28 novembre scorso la sua ex, la modella di 23 anni Sophie Codegoni, nelle nuove indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo, era stata ascoltata dagli inquirenti e aveva confermato le accuse. La Codegoni è mamma della piccola Celine Blue avuta dall’ex concorrente del Grande Fratello, lei e Basciano si erano conosciuti proprio nella trasmissione. Dopo un primo momento di idillio, aveva raccontato lei, erano iniziate le violenze, la paura e il quadro inquietante fatto di insulti gravi, minacce anche di morte e di atteggiamenti persecutori per quasi un anno e mezzo. Basciano, ieri, in udienza ha ribadito la sua posizione confermando di non aver mai perseguitato la Codegoni, dichiarazioni che ha portato a supporto della richiesta di conferma della scarcerazione. Dopo l’udienza i giudici del Riesame si sono riservati e la decisione sarà depositata nei prossimi giorni.

Anna Giorgi