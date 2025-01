Barriere anti-rumore: tutto tace: "A quando l’avvio dei lavori?"

"A quando l’avvio dei lavori per le barriere anti-rumore?". Se lo chiede il comitato del quartiere Serenella, popolosa frazione al di là della via Emilia, che aspetta il posizionamento delle protezioni fono-assorbenti lungo la ferrovia, per schermare le abitazioni dal rumore legato al passaggio dei treni. L’intervento è in capo a Rfi. "L’allestimento dell’area di cantiere era stato annunciato a ottobre 2024, l’inizio dei lavori a gennaio 2025. Ad oggi, però, tutto tace - osserva Antonio Mollica, presidente del comitato di zona -. Chiediamo al Comune di sollecitare l’apertura del cantiere e rendere noto il crono-programma dei lavori". Nelle intenzioni, la barriera protettiva si estenderà per 1,2 chilometri dalla stazione ferroviaria di San Giuliano fino al parco di via Indipendenza, a Borgolombardo.

L’avvio dei lavori lungo la ferrovia non è l’unica richiesta in arrivo dal comitato Serenella. "Vorremmo più attenzione per la manutenzione degli spazi comuni e la segnaletica della frazione - incalza Mollica -. In alcune aree si nota una certa trascuratezza". E se il Serenella aspetta la posa delle protezioni fono-assorbenti, il comitato per il Redefossi chiede quando termineranno i lavori sul nodo idraulico. Si tratta di un intervento pensato per assicurare al canale Refefossi una portata d’acqua tale, da evitare miasmi e ristagni nell’alveo. A.Z.