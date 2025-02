Barbara D’Astolto e i 20 secondi per dire no alle molestie: sindacalista assolto due volte, oggi decide la Cassazione

Milano, 11 febbraio 2025 - Oggi la Corte di Cassazione dovrà decidere sulla doppia assoluzione del sindacalista finito a processo per con l’accusa di una presunta violenza sessuale ai danni della hostess Barbara D’Astolto e per il no alle molestie arrivato dopo 20 secondi. E questa mattina sit promosso dall'associazione Differenza Donna proprio davanti alla Cassazione

Doppia assoluzione

L’ex sindacalista accusato di violenza sessuale nei confronti della hostess è stato assolto in Appello a Milano lo scorso 24 giugno. L’uomo era già stato assolto anche in primo grado.

Le motivazioni

Nelle motivazioni i giudici avevano evidenziato ''come l'imputato non abbia adoperato alcuna forma di violenza, ancorché si sia trattato effettivamente di molestie repentine, tale da porre la persona offesa in una situazione di assoluta impossibilità di sottrarsi alla condotta''. Condotta che ''non ha (senz'altro) vanificato ogni possibile reazione della parte offesa, essendosi protratta per una finestra temporale", "20-30 secondi'' che ''le avrebbe consentito anche di potersi dileguare''. I fatti erano avvenuti nel 2018, quando Barbara D’Astolto si era rivolta all'ex sindacalista per una vertenza sindacale e durante l'incontro sarebbe avvenuta la violenza.

Il ricorso

A presentare ricorso in Cassazione è stata sia la parte civile che la procura generale di Milano. L'udienza si svolge questa mattina davanti ai supremi giudici della terza sezione penale, presente in aula l'hostess, assistita dall'avvocato Teresa Manente.