Sindacalista assolto dall’accusa di violenza sessuale su hostess di Malpensa. Il giudice: “La donna ha avuto 20 secondi di tempo per dileguarsi”

Milano – A tre mesi dall’assoluzione del sindacalista accusato di violenza sessuale su una hostess, la Corte d’Appello di Milano pubblica la motivazioni, alimentando in un certo modo lo stupore che aveva accompagnato la sentenza. Il giudice, nel confermare l’esito del processo in primo grado, evidenzia come “l'imputato non abbia adoperato alcuna forma di violenza, ancorché si sia trattato, effettivamente, di toccamenti repentini, tale da porre la persona offesa in una situazione di assoluta impossibilità di sottrarsi alla condotta". Condotta che "non ha (senz'altro) vanificato ogni possibile reazione della parte offesa, essendosi protratta per una finestra temporale", "20-30 secondi", che "le avrebbe consentito anche di potersi dileguare". Mezzo minuto di immobilità è dunque considerato un lasso di tempo troppo esteso perché si configuri il reato di violenza sessuale. In altre parole, la presunta vittima, per considerarsi tale, avrebbe dovuto reagire prima anche se, come scrive la Corte stessa, si è trovata nell’impossibilità di sottrarsi alle pesantissime avance, non considerate comunque manifestazioni di violenza.

La Procura generale di Milano, col sostituto pg Angelo Renna, aveva invece chiesto in appello di ribaltare il verdetto di primo grado del Tribunale di Busto Arsizio (Varese) del 2022 e di condannare il sindacalista.

Dal canto suo, si era sempre detto innocente l’imputato, Raffaele Meola, ex sindacalista della Cisl accusato di abusi su una hostess che gli aveva chiesto aiuto nel marzo 2018 per una vertenza sindacale. L’incontro era avvenuto all’aeroporto di Malpensa dopo le 18 quando gli altri delegati sindacali erano già andati via. L’uomo ha da subito respinto ogni contestazione.

"Il mio assistito - ha spiegato il difensore, l'avvocato Ivano Chiesa - non ha potuto, perché non era possibile, percepire un dissenso immediato, ma quando la presunta persona offesa ha espresso il suo diniego si è immediatamente fermato".

Si prepara invece a ricorrere in appello la presunta parte lesa. “Andremo in Cassazione – aveva assicurato Maria Teresa Manente, responsabile dell’ufficio legale di Differenza Donna, subito dopo la lettura del dispositivo il 24 giugno – perché questa sentenza ci riporta indietro di 30 anni e rinnega tutta la giurisprudenza di Cassazione che da oltre dieci anni afferma che un atto sessuale, compiuto in maniera repentina, subdola, improvvisa senza accertarsi del consenso della donna è reato di violenza sessuale".