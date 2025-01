"Bando disegnato su Musk, Regione riferisca"

Doveva uscire ieri il bando-apripista da 6,5 milioni di euro (5 dal Dipartimento per l’Innovazione e la trasformazione digitale) del quale Aria è stata incaricata la vigilia di Natale dal Governo e dalla Regione per l’utilizzo delle connessioni satellitari in modo complementare alla fibra. Sì, proprio i satelliti al centro di una presunta trattativa con la SpaceX dell’eccentrico miliardario sudafricano Elon Musk (in foto), proprietario anche del social X (già Twitter) e propulsore della seconda vittoria di Donald Trump, che la premier Giorgia Meloni è appena corsa negli Usa ad incontrare.

Un accordo smentito (senza troppa convinzione) solo da Palazzo Chigi, mentre il miliardario e il vicepremier Matteo Salvini continuano ad alludervi sulla piattaforma del primo. La pubblicazione del bando si attende per domani, 9 gennaio: è slittata di un paio di giorni, formalmente, cioè in base ai rumors, per alcuni controlli di conformità al nuovo codice degli appalti.

L’obiettivo sarebbe migliorare la connessione sul territorio, con "l’auspicio" di allargare la sperimentazione "anche in altre regioni", e tra i candidabili c’è ovviamente Starlink, il sistema satellitare di Musk. Così, mentre a Roma il Pd chiede a Meloni di riferire alla Camera, a Milano il capogruppo Pierfrancesco Majorino annuncia che convocherà in audizione sia la Giunta che Aria Spa, dopo l’annuncio di un bando che "sembra disegnato sulla società del sodale di Trump. La connessione nelle zone non coperte è fondamentale, ma dovrebbe essere garantita dal pubblico e principalmente con la fibra, la tecnologia più affidabile e performante".

Gi.Bo.