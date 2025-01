Pubblicato l’avviso per la concessione di contributi per attività e iniziative culturali. Si tratta di 7.500 euro da destinare ad associazioni, fondazioni o altri soggetti pubblici e privati non aventi scopo di lucro, associazioni non riconosciute e comitati che svolgano la loro attività nel territorio del Comune di Bollate. Il termine per la presentazione delle offerte sarà il 27 gennaio 2025 alle 12. D.F.