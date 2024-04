Bando a termine per tre nuovi vigili urbani

Bando in scadenza a fine aprile, obiettivo assunzioni entro giugno: tre posti per agente, al via l’operazione rinforzo per il corpo di polizia locale gorgonzolese. Le domande vanno presentate entro il 30 aprile, la speranza quella in una partecipazione folta, "un incremento numerico dell’organico è indispensabile - così il comandante della polizia locale Antonio Pierni (nella foto) - . Anche se con le nuove assunzioni, e considerato che abbiamo perso due unità nei mesi scorsi, torniamo semplicemente a regime, 10 agenti più il sottoscritto. Meno di quanti comunque dovrebbero essere, ma è un dato che accomuna tutti i comandi. Con le risorse disponibili siamo comunque riusciti sino s oggi a garantire il servizio e la presenza". Il bando di reclutamento agenti era stato annunciato nei primi mesi dell’anno, quando la polizia locale e l’Amministrazione avevano presentato il report attività del 2023 e tutti i numeri su ore di controllo, attività di prevenzione, contravvenzioni e attività di polizia giudiziaria. Al sito del Comune tutte le info per partecipare. Mentre ci si occupa del personale si attendono notizie sul possibile finanziamento, da parte del ministero, del progetto Gorgonzola sicura, in lizza per un bando di assegnazione fondi per nove nuove telecamere.

"Quelle nuove - spiega il comandante - potrebbero dare risposta alle esigenze in alcune aree ancora scoperte o comunque da monitorare con più attenzione. Fra i luoghi meritevoli d’attenzione, diciamo così, alcune nuove strade al Comparto 6, alcune aree del centro storico e degli incroci particolarmente critici sul fronte viabilistico e degli incidenti. Il progetto era stato presentato nei termini, speriamo nell’accoglimento".

Monica Autunno