Banda dei diamanti, tutti assolti in Appello. Erano accusati di aver cercato di appropriarsi del patrimonio di Antinea Massetti de Rico

Milano, 14 febbraio 2025 – Tutti assolti. Si è chiuso così, davanti alla Corte d'Appello di Milano, il processo in cui erano imputati un maggiordomo, notai, commercialisti e avvocati accusati di aver messo in piedi un sistema per cercare di appropriarsi del patrimonio milionario di Antinea Massetti de Rico, ex collaboratrice del banchiere Michele Sindona e fondatrice di Idb, Intermarket Diamond Business, rimasta in coma per sei anni, e del secondo marito con problemi cognitivi Richard Edward Hile, morti entrambi nel 2017. In primo grado erano stati condannati in primo grado a pene fino ad 8 anni e mezzo.

Il processo vedeva al centro le accuse di associazione per delinquere, circonvenzione di incapace, falso, peculato e persino sequestro di persona. Per l'imputazione di circonvenzione è stata dichiarata la prescrizione, mentre è arrivata l'assoluzione con formula piena sulle altre contestazioni. Tra gli assolti dai giudici della seconda sezione d'appello, il notaio Franco Novelli e la commercialista Marzia Provenzano, difesi dagli avvocati Federico Papa e Domenico Radice. Novelli in primo grado nel 2022 era stato condannato a 8 anni e 6 mesi di reclusione. Tra gli otto imputati c'erano anche il maggiordomo Mustapha Samaya e il legale Alberto Consani, pure loro assolti. Il processo era incentrato sulla gestione della Idb, che trattava diamanti per investimenti e su cui ci sono stati altri procedimenti a Milano, di cui questo era uno dei filoni. Secondo l'accusa, il sistema per svuotare i conti della coppia si sarebbe basato su trust, clausole, nomine, consulenze, testamenti.

L'accusa di sequestro di persona, anche questa caduta, riguardava il fatto che Hile era stato spostato a Viareggio, nel luglio 2015, per sottrarlo al giudice tutelare di Milano. Tra gli imputati figuravano pure l'avvocato ed ex assessore milanese Stefano Pillitteri,e Andrea Giacobazzi, figlio di Claudio, l'allora Ad della Idb, amministratore di sostegno di Antinea e morto suicida quando era in corso l'indagine.