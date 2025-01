Banda d’Affori in concerto a Villa Litta

Concerto della Banda d’Affori oggi alle 16. Continuano le iniziative all’interno della Villa Visconti Borromeo Litta, inserite nel calendario degli eventi collaterali alla XVII mostra presepi. Torna il tradizionale appuntamento con il concerto dell’Epifania della famosa banda musicale che suona da oltre 170 anni e che è stata vincitrice nel 2003 dell’Ambrogino d’oro, per l’impegno nella divulgazione della musica a Milano. La Banda d’Affori nel maggio del 2024 ha compiuto 171 anni di attività. "In banda si ha sempre la soddisfazione di suonare con passione e gioia per un pubblico appassionato", spiegano gli organizzatori. Tutto iniziò nel 1853 da un piccolo gruppo di appassionati di musica popolare si riunì per dare vita a un corpo bandistico che fu denominato “Società filarmonica“. Il concerto di oggi sarà anche l’occasione per vedere la splendida villa e il suo parco, oltre alla mostra dei presepi ormai agli sgoccioli. Per informazioni e prenotazioni gruppi contattare Angelo al numero 338.6660434 o Valentino al 347.0140786 - www.presepimilanolainate.com. Da.Fa.