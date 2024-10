Banche dati violate: sei indagati, fra loro Leonardo Del Vecchio e il presidente di Fondazione Fiera Enrico Pazzali

MILANO, 26 ottobre 2024 – Sarebbero migliaia le informazioni prelevate dalle banche dati strategiche nazionali, stando alle indagini della Direzione distrettuale antimafia di Milano e della Dna, che ieri, venerdì 25 ottobre, ha portato a sei misure cautelari, tra cui i domiciliari per l'ex “super poliziotto” Carmine Gallo. Tra gli indagati, che rispondono di concorso negli accessi abusivi della presunta organizzazione – composta da hacker, consulenti informatici e appartenenti alle forze dell'ordine e con al centro pure intercettazioni abusive – figurano Leonardo Maria Del Vecchio e il banchiere Matteo Arpe. Nell'inchiesta sono coinvolti anche ex dipendenti di un'altra società di investigazione, la Skp di Milano. Un’altra società di investigazioni e analisi del rischio al centro delle indagini, la Equalize srl, di cui il socio di maggioranza è Enrico Pazzali, indagato e presidente della Fondazione Fiera Milano (ente estraneo alle indagini), è stata oggetto di un decreto di sequestro preventivo, eseguito, come le misure cautelari, dai carabinieri del Nucleo investigativo di Varese, coordinati dal pm della Dda milanese Francesco De Tommasi e dal pm della Dna Antonello Ardituro.

Il presidente di Fonazione Fiera Milano Enrico Pazzali, uno dei sei indagati dalla Procura milanese

I capi d’accusa

Le accuse al centro dell'inchiesta sono associazione per delinquere, accesso abusivo a sistema informatico, intercettazioni abusive, corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio. La presunta associazione per delinquere avrebbe prelevato dalle banche dati strategiche nazionali informazioni su conti correnti, precedenti penali, dati fiscali, sanitari e altro, evadendo su commissione e dietro compenso, la richiesta dei “clienti”, tra cui soprattutto grandi imprese, studi professionali e legali, interessati a condizionare le attività di loro “concorrenti” con questo dossieraggio.

(In aggiornamento)