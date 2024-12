Milano, mamma e figlio disabile investiti sulle strisce: i vigili regalano una nuova carrozzina al 13enne

Milano, 21 dicembre 2024 – Il regalo anticipato di Natale è arrivato puntuale: nella mattinata di sabato 21 dicembre, gli agenti della polizia locale hanno consegnato una nuova sedia a rotelle al padre del tredicenne travolto alle 14.30 di venerdì 20 in via De Nicola dalla Peugeot grigia guidata dal sessantunenne egiziano Sabri El Naggar, poi scappato e arrestato un'ora e mezza dopo per lesioni stradali e omissione di soccorso. L'adolescente ha riportato solo tre giorni di prognosi, ma la carrozzina è andata distrutta nell'impatto con la parte anteriore dell'auto. Nell'incidente è stata gravemente ferita anche la madre trentanovenne che era con lui: ha riportato la frattura del bacino e una lesione all'orbita facciale, lunedì sarà operata al Niguarda.

I vigili regalano una carrozzina nuova al tredicenne disabile investito venerdì in via De Nicola

La fuga e l'indagine-lampo

Subito dopo lo schianto, avvenuto sulle strisce pedonali, il conducente, incensurato e con un lavoro da dipendente di un'impresa di pulizie, è sceso dalla macchina, si è avvicinato alla donna riversa a terra, ne ha girato il corpo per valutarne le condizioni e poi si è allontanato. Da lì è ripartito a tutta velocità per scappare, percorrendo poche centinaia di metri per raggiungere lo stabile in cui vive, in via de Pretis. Proprio a casa lo hanno rintracciato e bloccato i ghisa guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, che sono arrivati a lui dalle immagini delle telecamere e da alcuni elementi della targa.

Tre pirati in nove giorni

L'incidente della Barona è stato il terzo in nove giorni con la stessa dinamica: madre con figlio travolti sulle strisce da conducenti che non si sono fermati per prestare soccorso. È successo la mattina dell'11 dicembre in viale Serra, dove la trentaquattrenne peruviana Rocio Espinoza Romero è stata investita e uccisa dal camion guidato da Francesco Monteleone mentre stava spingendo il passeggino con i due figli di un anno e mezzo (da lei salvati con una spinta per evitare che finissero sotto le ruote del tir). È successo il 17 dicembre in piazza Durante, dove la Q3 bianca guidata dal dirigente comunale Angelo Z. ha investito la carrozzina con una bambina di 3 anni spinta dalla mamma trentunenne. Ed è successo ancora il 20 dicembre in via De Nicola. In tutti e tre i casi, i pirati sono stati rintracciati e arrestati dai vigili.