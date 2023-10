"Bambini in festa a Milano: sostegno ai progetti dell'Ospedale Buzzi"

“Un ospedale per amico“, la grande festa dei bambini organizzata dall’ospedale Buzzi di Milano, si svolgerà oggi in piazza Città di Lombardia. Sarà un’edizione speciale perché coincide con il ventesimo anniversario dell’iniziativa. L’evento, organizzato in collaborazione con la Regione Lombardia, prevede giochi, incontri, laboratori e spettacoli.

"Per la Regione – spiega l’assessore al Territorio Gianluca Comazzi - è un grande onore ospitare un manifestazione di questo tenore perché coinvolge grandi e piccini e sensibilizza su argomenti importanti per la nostra salute e per la comunità oltre che sull’attività dell’ospedale milanese dei bambini". Per tutta la giornata appuntamenti didattici, momenti di giochi e svago oltre a una merenda.

Dal 2004 Obm ospedale dei bambini Buzzi Milano è accanto alle donne, ai bambini e alle famiglie che si rivolgono alla struttura per accompagnarli verso una cura più serena finanziando innovazioni tecnologiche e costruendo un ambente a loro misura. Il ricavato della manifestazione sosterrà, in particolare, il progetto ‘Family room’, speciali spazi di accoglienza destinati alle famiglie dei bambini ricoverati. Il progetto permette a tutti i bimbi di ricevere le migliori cure specialistiche avendo accanto tutto il nucleo famigliare.