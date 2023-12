Processo trapper, Simba La Rue e Baby Gang potrebbero chiedere il rito abbreviato

Nuovi guai per Baby Gang e Simba La Rue. Per i due trapper, coinvolti insieme ad altri sette ragazzi nella sparatoria in via di Tocqueville, la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio. Cosa significa? Che Baby Gang, Simba La Rue e gli altri sette ragazzi, in caso di accoglimento della richiesta della Procura, dovranno affrontare un processo. Le accuse contestate dal pm Francesca Crupi, titolare della più ampia inchiesta con al centro le violenze e una faida tra gruppi di rapper, sono rissa, rapina, lesioni e porto abusivo di arma da sparo.

Poi toccherà ad un giudice per le udienze preliminari fissare la data di udienza e gli imputati potranno anche scegliere il rito abbreviato. Intanto, per il 28 marzo è in programma il processo in abbreviato, davanti al gup Giulio Fanales e con al centro la "faida tra trapper" con arresti a fine luglio, per Simba La Rue e altri sei imputati, accusati a vario titolo di lesioni e rapina.

Il rivale Baby Touché, secondo l'accusa vittima di un sequestro lo scorso giugno, non ha presentato la querela per quel fatto, necessaria in base alla nuova normativa della riforma Cartabia. Altri due giovani sono a processo con rito ordinario.