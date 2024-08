Baby gang in metrò. Catenina strappata. Poi la cattura in strada

La catenina strappata dal collo in una manciata di secondi sulle scale verso la banchina della metropolitana Duomo, linea rossa. Poi la fuga oltre i tornelli, fino in strada. Inseguiti dalla vittima. Due dei tre rapinatori non sono andati lontano: marocchini, irregolari e senza documenti, sono stati catturati dalla polizia e in un primo momento hanno dichiarato di essere minorenni. Ma l’esame osseo ha rivelato la maggiore età. Quindi è scattato l’arresto per rapina aggravata in concorso e false attestazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità. Il terzo malvivente, invece, è riuscito a scappare.

I tre hanno puntato la loro preda poco prima delle 23 di venerdì 16 agosto: un ragazzo di 21 anni che stava scendendo in metrò insieme a una sua amica. E lo hanno subito aggredito. Uno gli ha portato via la collana d’oro dal collo e altri, quando lui ha tentato di reagire, lo hanno colpito con dei calci. Poi la fuga, a passo non troppo svelto (come si vede dal filmato della telecamera di sorveglianza), forse forti di essere in branco, in direzione via San Raffaele. Il ventunenne ha inseguito a distanza i suoi rapinatori e nel frattempo ha chiamato il 112.

Sono intervenuti gli agenti della Sesta Sezione della Squadra Mobile, che erano in zona, impegnati in un servizio per il contrasto dei reati predatori in centro e nelle vie limitrofe. Raggiunto il ragazzo e avvistati i tre in fuga, i poliziotti si sono lanciati all’inseguimento riuscendo a bloccarne due in via Ragazzi del ’99 e arrestandoli. Uno nascondeva pure uno spray al peperoncino nella tasca anteriore destra dei pantaloni, verosimilmente intenzionato a utilizzarlo per le rapine.

Tra sabato e domenica, altra rapina sempre in pieno centro: un uomo, che poi si è scoperto essere un algerino di 24 anni, irregolare sul territorio e incensurato, ha rapinato un turista iracheno di 46 anni in corso Matteotti all’angolo con via San Pietro all’Orto. Il turista stava passeggiando, a mezzanotte e mezza, quando si è sentito strattonare da uno sconosciuto che in un lampo gli ha portato via il suo Patek Philippe da 10mila euro. Il rapinatore però è stato subito fermato da un equipaggio della Volante dell’Ufficio prevenzione generale della Questura. Domenica sera, invece, la polizia è intervenuta per la segnalazione del furto di una moto in via Rastrelli all’angolo con piazza Diaz. Poco dopo le 21.15, il proprietario di una Honda Africa Twin si è imbattuto in un uomo che stava portandogliela via: immediata la chiamata al 112 e l’arrivo della Volante che ha arrestato il ladro per tentato furto aggravato, un ecuadoriano di 27 anni regolare e con precedenti.

M.V.