Autostrada A8, incidente fra due auto: una si ribalta, ragazza sbalzata fuori dal mezzo. E’ grave

Milano – Grave incidente autostradale lungo l’A8 Milano-Varese: ferite due donne, una in modo grave.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 16 di oggi, venerdì 27 ottobre, all’altezza della barriera di Milano Nord, in territorio di Lainate, in direzione Varese: due le auto coinvolte, una delle quali si è ribaltata dopo l’impatto, sbalzando fuori dal veicolo una ragazza di 22 anni. La giovane, seduta sul sedile passeggero, è stata rianimata sul posto e stata portata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano.

Ferita in maniera meno grave anche la conducente dell’auto, che è uscita autonomamente dal mezzo riportando un trauma cranico e uno al braccio. E’ stata soccorsa e portata in codice giallo all’ospedale di Legnano. La conducente dell’altro mezzo, una donna di 39 anni, non ha invece riportato conseguenze nell’incidente.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, l’automedica e due ambulanze, oltre ai vigili del fuoco e alla Polstrada. Pesanti le ripercussioni sul traffico.