Autorimesse inagibili. E fioccano le multe

Effetto collaterale dei lavori del Superbonus 110% è l’emergenza parcheggi che ormai esaspera le oltre 1.500 famiglie abitanti in via dei Pini e nel vicino residence Ripamonti con i suoi mille miniappartamenti. Infatti i garage dei palazzoni sono interessati da lavori e sono chiusi, causa mancanza della certificazione di agibilità. E quelli aperti lo sono pare per una forzatura, in quanto trovare un parcheggio è un’impresa e le auto ormai vengono lasciate dove capita: in doppia fila, sui marciapiedi, sui cordoli della strada, alle fermate dei pullman. Una situazione imbarazzante sulla quale gli agenti della polizia locale chiudono un occhio la notte. Ma di giorno fioccano le multe.

"Preso atto che l’autorimessa del civico 6 è aperta, per quanto riguarda il civico 7 la società La Fenice si impegna a rendere agibili le zone ora inutilizzabili e a consentire la riapertura dei parcheggi entro fine agosto – spiega il sindaco Costanzo –. L’amministratore condominiale ha già provveduto a richiedere tutte le autorizzazioni del caso ed è in attesa della messa in sicurezza da parte della società La Fenice per essere poi libero di riaprire. Per quanto riguarda il civico 4 di via dei Pini, si prende atto della relazione del direttore dei lavori che dichiara che l’intervento non è stato realizzato correttamente e permangono molti problemi all’interno dell’autorimessa. Pertanto, in questo momento non è possibile nemmeno un intervento di messa in sicurezza".

Mas.Sag.