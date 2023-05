Auto ribaltata nella roggia a Pieve Emanuele: "Non ci ho pensato due volte e sono andato ad aiutare"

Pieve Emanuele (Milano) – "Ho visto l’auto nella roggia e non ci ho pensato due volte. Sono andato in acqua e ho portato a riva la conducente". Le parole di Mario Zabatino, 49enne di Pieve Emanuele, “l’eroe” che lunedì mattina ha salvato la vita a una donna di 41 anni finita fuori strada con la propria auto. L’incidente era avvenuto poco dopo le 6.30 in via Montalcini, nei pressi del campus di Humanitas University. La donna alla guida di una Fiat Panda, nei pressi di una rotatoria, ha perso il controllo della sua auto. L’auto è finita capovolta nel corso d’acqua ed è stata sommersa dall’acqua stessa che ha invaso l’abitacolo. La fortuna ha voluto che in quel momento transitasse di lì Mario Zabatino che stava andando a lavoro.

Ci racconti com’è andata.

"Ho visto dallo specchietto retrovisore una macchina ribaltarsi e finire nel canale, sono corso sul posto, sono entrato in acqua e ho estratto la signora che era alla guida".

Era cosciente quando l’ha estratta dall’abitacolo?

"Era molto scossa ma cosciente. Era a testa in giù nell’acqua col rischio di affogare ma l’airbag scoppiato “le teneva” la testa sollevata".

Come ha gestito il momento in cui doveva portarla a riva?

" Sono intervenuti due operai di un cantiere vicino e mi hanno aiutato a portarla all’asciutto sul prato. Prima di andare nell’acqua, infatti, ho chiamato i soccorsi spiegando cosa stava accadendo e poco dopo sono arrivati".

L’eroe del campus di Humanitas University è stato anche ricevuto dal sindaco di Pieve Emanuele, Pierluigi Costanzo: "Ho chiamato il signor Mario e ho voluto incontrarlo perché in una società dove spesso per egoismo, paura, o per la fretta si fa finta di non vedere il bisogno del prossimo, lui non si è voltato dall’altra parte - ha commentato il sindaco. -

Questo non è un gesto che avrebbe compiuto chiunque, tanto che l’auto che seguiva quella incidentata non si è fermata e comportamenti tanto virtuosi vanno esaltati e posti come esempio. Grazie a Mario per il suo gesto e auguri di pronta guarigione alla signora". Mario 11 anni fa quando era in vacanza in Grecia aveva già compiuto un gesto eroico. Aveva salvato una ragazza che stava affogando a mare assieme ad un bagnino.