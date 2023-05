Perde il controllo dell'auto e finisce in una roggia a Pieve Emanuele: 41enne salvata da un automobilista

Pieve Emanuele (Milano), 22 maggio 2023 - Questa mattina poco dopo le 6.30 una donna alla guida della sua autovettura, una Fiat Panda, molto probabilmente per un malore ha perso il controllo della sua auto in via Montalcini nei pressi del campus di Humanitas University a Pieve Emanuele ed è finita in una roggia piena d'acqua.

L'auto capovolta è stata sommersa dall'acqua che ha invaso l'abitacolo. Grazie all'intervento di un automobilista che passava ed ha assistito alla scena la donna è stata estratta viva dell'autovettura. Nel frattempo sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra del gruppo SAF e i soccorsi del 118 di Milano.

La signora è stata medicata sul posto dal personale di un'ambulanza della croce Viola di Rozzano e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Humanitas in codice giallo.