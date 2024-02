Muore il padre di Eros Ramazzotti. “Fai buon viaggio nonno R”: la commossa dedica di Aurora

Milano – Rodolfo Ramazzotti, papà di Eros e nonno di Aurora, è morto all’età di 87 anni. A darne notizia sono stati proprio il figlio cantante e la nipote influencer e conduttrice, con un paio di stories di Instagram molto commoventi.

Eros ha scritto semplicemente “Ciao Pà” condividendo l'immagine di un cuore spezzato e una foto di quando era piccolo, in compagnia del padre. Le stesse parole sono il titolo di una canzone che il cantautore dedicò alla figura paterna nel 1987. Aurora, condividendo una bella immagine di lei piccolina in braccio all’amato nonno, ha scritto una dolce dedica: “Guardo questa foto e non riesco a trattenere le lacrime. Mi sembra quasi di vedere mio figlio (Cesare, ndr) tra le tue braccia, sono contenta che tu sia riuscita a conoscerlo, ci mancherai tanto. Fai buon viaggio nonno R, non eravamo pronti a salutarti”.

Rodolfo Ramazzotti, classe 1937, ex operaio edile, è sempre stato vicino al figlio Eros sostenendolo nel suo grande sogno di diventare una star della musica. Di recente, quando Ramazzotti è salito sul palco del festival di Sanremo, lo aveva ricordato parlando del suo appoggio: "Mi ha dato la voglia, la forza e la spinta giusta, non mi ha mai chiuso le porte. Questo è un messaggio rivolto a tutti i genitori, i quali dovrebbero lasciare libero arbitrio ai propri figli almeno per provarci”.