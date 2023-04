Aurora Ramazzotti, il figlio Cesare compie un mese: le foto del giorno del parto

Milano, 30 aprile 2023 – Buon complimese Cesare Augusto. Il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza compie un mese proprio oggi.

Il piccolo è infatti nato lo scorso 30 marzo, alle 12, nella Clinica Sant'Anna di Sorengo (Svizzera). Ad annunciare il lieto evento era stato il neo papà con una story su Instagram nel quale immortalava il pugno suo e quello del piccolo che si toccano con una semplice scritta: "Ave Cesare".

Ma questa mattina, ecco fotografie inedite di quel giorno e delle ore precedenti al parto. A pubblicare gli scatti è stata la giovane influencer, in alcune stories sul suo profilo Instagram.

La prima immagine risale al 27 marzo e immortala Michelle Hunziker intenta a fare un massaggio ai piedi della quasi mamma. Nella seconda, del giorno dopo, si vede l’amica Sara Daniele e accanto la scritta: “Sempre con me”. Si passa al 29 marzo, dove c’è Goffredo che massaggia e bacia il ‘pancione’ delle sua compagna. E poi uno scatto della grande famiglia Ramazzotti-Eros. Tutti riuniti per il grande giorno. Infine, si arriva al 30 marzo con un quasi papà stanco e preoccupato, appoggiato al letto di Aurora e qualche ora dopo sempre lui con in braccio il piccolo Cesare Augusto, appena venuto al mondo. E la didascalia “Vi amo”.

Aurora Ramazzotti e la sua famiglia il giorno della nascita di Cesare Augusto (Foto Instagram)

La prima uscita da soli

Nel frattempo, Aurora e Goffredo si sono concessi qualche ora lontana da pappe e pannolini. La coppia si è infatti immortalata, sempre sui social, al concerto di Lazza al Forum di Assago, sabato sera. “Noi giovani”, ha scritto la 27enne a corredo del video mentre si diverte insieme al compagno e ad alcuni amici tra cui Jonathan Kashanian, per sottolineare scherzosamente di essersi data alla vita mondana per qualche ora. Dopo il concerto, un selfie di mamma e papà al in ascensore e poi dritti a casa dove ad attenderli c'era il piccolo Cesare.

Le prime uscite mamma-figlio

Negli ultimi giorni, Aurora e il suo piccolo Cesare si stanno concedendo delle lunghe passeggiate nel centro di Milano. La 26enne è molto premurosa con il suo bambino e lo si vede dagli scatti dei paparazzi pubblicati su qualche rivista: la giovane mamma controlla sempre la carrozzina e che il sole non disturbi il sonno del neonato.