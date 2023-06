Taxi: aumentano le tariffe da Malpensa, Linate e Orio. Quanto costerà raggiungere gli aeroporti

Fra pochi giorni costerà di più raggiungere in taxi gli aeroporti del sistema lombardo. Scatteranno sabato 1 luglio gli aumenti delle tariffe per il 2023. Si tratta di un incremento totale del 6,23% rispetto all’anno passato, con nuovi valori tariffari sia delle tariffe predeterminate che dei parametri della tariffa unica di bacino.

Il comparto interessato

La delibera, proposta dall’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità Sostenibile Franco Lucente, è stata approvata nel maggio scorso. Coinvolge 46 comuni per un totale di oltre 5.300 taxi. Le nuove tariffe predeterminate entreranno in vigore – l’abbiamo detto – da sabato 1 luglio. Un mese dopo, lunedì 31 luglio, via libera ai nuovi valori dei parametri della tariffa unica di bacino.

Nuove tariffe

Queste le nuove tariffe (e i relativi aumenti). Da Malpensa a Milano (in qualunque via della città) e vicevarda il costo passa da 104 a 110 euro, da Malpensa al polo di Rho Fiera e viceversa si passa da 86 a 92 euro, da Malpensa a Linate e viceversa costerà 124 euro e non più 116 euro.

Da Linate al polo di Rho Fiera e viceversa aumento a 64 euro rispetto agli attuali 60 euro, da Malpensa a Varese (in qualunque via della città) e viceversa costerà 78 euro invece che 74, mentre da Orio al Serio a Milano (in qualunque via della città) il prezzo diventerà di 122 euro invece che 116.

Il commento dell’assessore

“Un provvedimento – ha dichiarato Lucente – che dimostra l’impegno di Regione Lombardia nel garantire ai taxisti condizioni di lavoro dignitose e compensi adeguati. L’adeguamento delle tariffe, infatti, sostiene concretamente un settore che ha particolarmente sofferto negli ultimi anni, anche e soprattutto a causa del Covid”. Gli aumenti sono stati condivisi con le associazioni di categoria e le sigle sindacali.