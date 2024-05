Attraversano sulle strisce, travolti. Due ragazzi in prognosi riservata

Sono stati travolti da un’auto mentre attraversavano a bordo del loro monopattino elettrico sulle strisce pedonali. Due minorenni sono stati ricoverati in codice rosso all’ospedale di Legnano. Coinvolti nell’incidente una ragazza di 16 anni, che ha riportato un trauma cranico e un amico quindicenne, che ha rimediato un trauma alla schiena. Entrambi sono in prognosi riservata ma non corrono pericolo di vita. L’ennesimo incidente stradale che ha coinvolto un monopattino è successo ieri mattina pochi minuti prima delle otto all’incrocio tra via delle Industrie e via Castellazzo, all’altezza di un semaforo a chiamata per pedoni e ciclisti.

La dinamica appare abbastanza chiara, perché è stata ricostruita con le testimonianze e soprattutto con le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale. Il ragazzo di 15 anni e la ragazza di 16 erano sullo stesso monopattino, stavano attraversando sulle strisce pedonali, la prima auto era ferma regolarmente all’altezza dell’attraversamento, quando una seconda auto proveniente da Cornaredo, invece di fermarsi, ha fatto un sorpasso e li ha travolti scaraventandoli rovinosamente a terra. I due adolescenti hanno fatto un volo di alcuni metri. Il conducente della macchina, un 28enne, a quel punto si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato due ambulanze e l’automedica. All’arrivo dei mezzi di soccorso i due ragazzi era coscienti. Dopo le prime cure mediche sul posto sono stati accompagnati in codice rosso all’ospedale di Legnano. Illeso il conducente della macchina. I carabinieri della compagnia di Legnano stanno conducendo le indagini per accertare eventuali responsabilità.

Si tratta del secondo incidente con il monopattino in meno di un mese nell’hinterland milanese. Lo scorso 13 aprile in via Oberdan a Cambiago, un 19enne ha perso il controllo del mezzo, è caduto a terra sbattendo la testa con violenza contro l’asfalto. Soccorso è stato portato al San Gerardo di Monza in gravissime condizioni. A dicembre, il giorno di Santo Stefano, un ragazzo di 17 anni era stato investito da una macchina in viale Gramsci a Sesto San Giovanni mentre viaggiava a bordo di un monopattino. In questo caso pare che il ragazzo non avesse rispettato il semaforo rosso. Esito mortale, invece per l’incidente avvenuto nella notte del 10 marzo 2023 in via Beldiletto, angolo via Famagosta. Un ecuadoregno di 30 anni che stava andando al lavoro in monopattino fu travolto da un’auto pirata. Tra le prime vittime, il 30 agosto 2021, un tredicenne che a Sesto San Giovanni cadde dal monopattino e morì.