Ripristinato il 60% della rete Atm: ecco le linee dei tram riattivate

Milano, 26 luglio 2023 – Col ripristino del 60% della rete, oggi a Milano i tram tornano a passare in piazzale Maciachini (linee 2 e 4) Parco Nord (linea 4), Porta Lodovica (linea 15) e via Torino (tram 14). Lo rende noto Atm, che elogia il lavoro "senza sosta" dei tecnici e aggiunge il ringraziamento personale dell'Amministratore Delegato di Atm, Arrigo Giana, "a tutte le persone dell'Azienda che stanno lavorando incessantemente per ripristinare le infrastrutture, le reti aeree, i depositi e le località aziendali danneggiate".

"Grazie al lavoro senza sosta delle nostre squadre d'intervento, dai tecnici della manutenzione agli operatori del servizio che dalla scorsa notte sono impegnati per far fronte all'emergenza - spiega l'Atm, l'azienda del trasporto pubblico - sono stati riparati importanti snodi della rete tram, dove alberi caduti e detriti avevano danneggiato gli impianti elettrici e bloccato i binari". Prosegue intanto il lavoro congiunto con i Vigili del Fuoco e le strutture del Comune, "per liberare ulteriori strade e riportare alla normalità il prima possibile la circolazione di tutte le linee di superficie".