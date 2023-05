Atelier di tecnologia delle medie Opere degli alunni-artisti in vetrina

È nato tutto nell’Atelier di tecnologia della scuola: biciclette, panchine e pannelli, l’ossatura della mostra "Esg-Agenda Onu 2030" dedicata agli obiettivi delle Nazioni unite sulla sostenibilità realizzata dagli studenti delle medie di Carugate, aperta da oggi al 4 giugno al Carosello. Il centro commerciale diventa così vetrina per la battaglia verde che ha visto la luce nello spazio realizzato dall’istituto comprensivo nel 2015 con i fondi del Ministero, un progetto all’avanguardia: 200 metri quadrati dove si sperimenta "una didattica innovativa fra laboratori e cooperazione", spiega la professoressa Chiara Guagnano. Partner dell’iniziativa, la coop "il Germoglio" che si occupa di inserimento lavorativo di persone svantaggiate e che ha messo a disposizione dei ragazzi-artisti i propri laboratori di riciclo: legno, cialde alluminio, riparazione e decorazione. Alle 17.30 il taglio del nastro di quello che è un vero e proprio affresco corale verde, un’importante operazione di sensibilizzazione sul cambiamento climatico e sull’equità che segue le tragiche immagini in arrivo dall’alluvione in Emilia Romagna. L’esposizione di Carugate è pronta a trasformarsi in un monito per tutti: "Mai più".

Ridurre povertà, disoccupazione e disuguaglianze, proteggere l’ambiente, contrastare la febbre del pianeta, migliorare la qualità della vita dei cittadini, dotarsi di infrastrutture adeguate, "questi gli obiettivi da raggiungere per fare dell’Italia un Paese a impatto zero da tutti i punti di vista", sottolineano gli organizzatori. "L’iniziativa è parte di un piano più ampio di attività dedicate alla sostenibilità sociale sviluppate da Eurocommercial, proprietà dello store", dice Federico Guidolini, center manager Carosello. Accanto all’istituto e al supermercato, i ragazzi del Germoglio: "Lavoriamo da 25 anni nell’Est Milano - aggiunge l’operatore Roberto Guzzi - abbiamo trasferito agli alunni tutto quello che abbiamo imparato e loro l’hanno riportato nelle opere a disposizione del pubblico. Insieme abbiamo studiato come riutilizzare tanti materiali". Per due settimane chi fa shopping si imbatterà "nella svolta green che ci riguarda tutti da vicino", dice il sindaco Luca Maggioni. Oggi ci sarà anche lui all’inaugurazione.

Barbara Calderola