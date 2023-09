Atelier del Sole, polo d’incontro. Uno spazio libero per i nonni e per i residenti del quartiere

Un luogo di ritrovo in cui le persone anziane possano trovare un ambiente accogliente e solidale e dove condividere momenti ricreativi e socializzanti così di favorire la ricostruzione del tessuto sociale e di aiuto alle richieste più sentite nel quartiere di Sant’Eusebio. L’altro giorno è stato inaugurato l’Atelier del Sole, uno spazio libero che nasce a Cinisello Balsamo e che ha come parole d’ordine autonomia, socialità e interazione con il quartiere. Il progetto è dedicato agli anziani che sono ospiti della Casa del Sole di Via Golitti e che sono ancora autosufficienti, ma è aperto anche agli abitanti dello stesso rione e ai residenti dei caseggiati limitrofi di UniAbita. Una sinergia unica, che ha messo insieme diversi soggetti: Il programma "Via Vai" è stato lanciato dalla cooperativa sociale Residenze del Sole, che sul territorio gestisce anche la Rsa, il nucleo Alzheimer, centro diurno e altri servizi, ed è stato finanziato dalla Fondazione comunitaria Nord Milano. "Questo vuole essere un luogo di prossimità per tutti gli abitanti del quartiere - hanno sottolineato i promotori -. Qui si svolgeranno molte attività, sia ludiche che ricreative oltre a una serie di progetti che guardano alla cura e all’attenzione delle persone più fragili. Via Vai è stato realizzato in rete con altre associazioni del territorio".

Già nel 2011 in quello spazio di via Giolitti era stata aperta la Casa del Sole, un grande appartamento al primo piano del civico 8, composto da cucina, ampio soggiorno e 6 stanze, ognuna munita di servizi, che può ospitare fino a 11 persone. Un luogo dove la giornata è organizzata in modo da offrire stimoli e risposte a tutte quelle necessità pratiche che, in considerazione dell’età avanzata, possono costituire un impedimento alla vita indipendente. L’Atelier si trova nel salone attiguo alla casa e servirà come un polo di incontro e di svago dove svolgere ad esempio laboratori o corsi di ginnastica. Sarà presente anche uno sportello orientativo. "Questo è l’esempio di una comunità che vive, condividendo insieme gli spazi della residenza in via Giolitti - ha sottolineato il sindaco Giacomo Ghilardi -. Ed è l’esempio di come la rete crei valore. Non possiamo che dire grazie a tutti gli attori che l’hanno reso possibile, a favore dei nostri cittadini più anziani".