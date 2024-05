Alla Statale cancellato il convegno su Israele: “Decisione grave che incoraggia estremisti Propal”

“Apprendo con delusione che il rettore Franzini è passato dal rinvio del convegno su Israele alla sua totale cancellazione. Non so se lo faccia per timore delle proteste dei militanti Propal, o altro. Ritengo comunque la decisione grave”. Lo spiega in una nota il direttore del Museo della Brigata ebraica di Milano, Davide Romano, parlando del convegno che si sarebbe dovuto tenere, già rimandato una volta, nell'ateneo milanese. La decisione secondo Romano “è grave per due motivi: il primo è di principio, la Costituzione difende il diritto di 'manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola” - prosegue – “E che alla Statale di Milano la Costituzione venga sospesa è uno smacco per la nostra città. Il secondo motivo per cui reputo la decisione del rettore pessima è per il messaggio che lancia: è facile infatti prevedere come la cancellazione dell'evento sarà di grande incoraggiamento per la galassia degli estremisti Propal - conclude -, che ora faranno ancora più pressioni se non violenze sul mondo universitario per vietare le opinioni diverse dalle loro. Alla luce di tutto questo, invito il rettore a riconsiderare tale decisione”