Asst Melegnano Martesana. Nutrizione in oncologia: il reparto è stato promosso

Nutrizione clinica, tra i Centri Regionali per la nutrizione in oncologia c’è Asst Melegnano Martesana. Il reparto facente capo all’Asst è stato infatti riconosciuto idoneo e accreditato al piano di Nutrizione Artificiale Domiciliare avviato da Regione Lombardia con il decreto della Direzione generale Welfare nel quale si fissano i criteri per garantire continuità di presa in carico dei pazienti che necessitano di nutrizione artificiale, e l’attivazione di un percorso facilitato per il paziente e per i suoi familiari con l’obiettivo di ridurre le eventuali difficoltà che il cittadino può incontrare per l’attivazione stessa del servizio di nutrizione.

Il provvedimento di assegnazione e accreditamento approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessorato regionale alla Sanità, ha ottenuto il parere favorevole dell’apposito Organismo tecnico di coordinamento della rete regionale della Nutrizione clinica, che ha preso in esame requisiti e capacità previsti affinchè il servizio attivo presso il P.O. Predabissi potesse essere considerato “Centro qualificato” anche per l’erogazione della nutrizione in oncologia, requisiti cui Asst Melegnano Martesana ha risposto appieno inserendosi tra le cinque realtà sanitarie lombarde che hanno ottenuto la "patente".

"I pazienti oncologici sono quelli che presentano più frequentemente problemi nutrizionali - spiega Annalisa Mascheroni, direttore del servizio di Dietologia e Nutrizione Clinica -. Tra i pazienti neoplastici che perdono peso corporeo, il 20-30% muore per le conseguenze dirette e indirette della malnutrizione, pertanto individuare precocemente le esigenze nutrizionali specifiche del paziente ne migliora la storia clinica e la tolleranza alle terapie".

Oltre ad Asst Melegnano Martesana, la rete di Nutrizione clinica oncologica comprende l’Ospedale Metropolitano di Niguarda, il Policlinico San Matteo di Pavia, l’Istituto Nazionale dei Tumori e AsstSanti Paolo e Carlo. Il riconoscimento del Servizio di Nutrizione oncologica è un "risultato straordinario, conferma della professionalità e della volontà di offrire servizi sempre più qualificati e umanizzati ai pazienti - ottenuto dalla struttura di Dietologia e Nutrizione Clinica diretto dalla dottoressa Annalisa Mascheroni -", dice Roberta Labanca, Direttore Generale di Asst Melegnano Martesana.