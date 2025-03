Asst Melegnano-Martesana:: "Attenti al piede diabetico"

Specialisti a confronto, obiettivo tracciare linee comuni di diagnosi e trattamento: a Melzo una giornata di lavoro e dibattito sul “piede diabetico“, temibile quanto diffusa complicanza del diabete, "e patologia subdola – spiega l’Asst Melegnano Martesana – ma in aumento". L’appuntamento è per il 13 marzo, tutta la giornata, al teatro Trivulzio. Titolo del workshop fra luminari “Piede diabetico, nuove sfide e terapie“. Il programma di studio vede partner l’Asst Melegnano Martesana e un’azienda specializzata in medicina rigenerativa. Il patrocinio è del Comune di Melzo. L’incontro è diretto in particolare a medici di famiglia, specialisti ambulatoriali e ospedalieri, farmacisti, psicologi e operatori socio sanitari. Ad aprire la giornata di lavoro sarà il direttore della chirurgia generale di Melzo Edoardo Baldini. Si alterneranno poi Renata Ghelardi, direttore della diabetologia territoriale di Asst Melegnano Martesana, Antonella Boi, infermiera specialista in diabetologia e Gustavo Velasquez del Centro piede diabetico della clinica Pierangeli Pescara. M.A.