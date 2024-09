Assolto Elio Franzini, ex rettore dell’Università Statale di Milano: “Sempre stato sereno”

Milano, 30 settembre 2024 – L'ex rettore della Statale Elio Franzini è stato assolto "perché il fatto non sussiste". Assolti anche gli altri imputati.

"Sono sempre stato sereno - ha spiegato Franzini, difeso dall'avvocato Paolo Tosoni, dopo la lettura della sentenza del Tribunale - è una sentenza giusta".

Nelle scorse udienze i pm avevano chiesto per lui una condanna a un anno e due mesi di reclusione, sei mesi per il rettore dell’Università San Raffaele Enrico Gherlone, anche lui assolto. Franzini e Gherlone erano accusati di turbata libertà nella scelta del contraente per due bandi per Urologia al San Paolo e al San Donato, mentre Franzini doveva rispondere anche di falso ideologico.

Ad altri tre docenti, oltre la turbativa, veniva contestata anche la corruzione. Anche loro sono stati assolti.