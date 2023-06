Associazioni, parrocchia e Comune raccolgono cibo per gli alluvionati

Associazioni, parrocchia e Comune uniti per gli alluvionati dell’Emilia Romagna. È scattata ieri a Trezzo la raccolta alimentare che vede in campo in città no-profit e istituzioni. Un grande network della solidarietà, "non era mai successo prima – dice Massimo Giudice (nella foto), in arte Clown Albicocco, l’artista che regala sorrisi ai bambini nelle tragedie e uno degli organizzatori dell’iniziativa. Lo sforzo per i profughi dell’Ucraina è stato enorme, ma per gli alluvionati è nato qualcosa di speciale". Sei supermercati si sono messi a disposizione della causa: Conad, Coop, Crai, DPiù, Eurospin, Unes. Fino all’11 giugno i volontari imbusteranno fra gli scaffali quel che i clienti vorranno donare, mentre da domani al 9 si potranno lasciare i prodotti nei carrelli della "spesa sospesa". Non solo. Sarà possibile anche portare i pacchi il 5, 6, 7, 8, 9 giugno direttamente in parrocchia a Concesa dalle 16 alle 18 e a Trezzo in sala Maggioni dalle 16 alle 18, alla libreria Il Gabbiano dalle 16 alle 18 e da Tecnocopy dalle 15 alle 18. Per ulteririori informazioni 3297505640 (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 17).