Associazione Perrone. Concerto gospel solidale per i malati oncologici

L’Happy Chorus Gospel Choir (nella foto) porta a Cologno Monzese lo spirito natalizio in occasione del "Concerto per Lorenzo", ormai una tradizione per l’Associazione Lorenzo Perrone. Alle 21, alla parrocchia San Giuseppe di via Milano, si terrà il concerto che proporrà un magico repertorio delle feste. Lo spettacolo sarà diretto da Federico Bianchi e vedrà un coro gospel, accompagnato da Federico Bianchi alle tastiere, Simone Zecca alle chitarre, Mattia Bianchi alla batteria e Marcello Dell’Oca al sax contralto. L’ingresso è libero su offerta: tutto il ricavato servirà per sostenere le attività della onlus, che si occupa di dare servizi a sostegno dei malati oncologici e delle loro famiglie.