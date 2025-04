Assistenza medica di base. La dottoressa Lo Bianco accetta altri 500 pazienti

Assistenza sanitaria di base: più pazienti per la dottoressa Lo Bianco. A partire dal 5 maggio potranno fare domanda coloro che non hanno il medico o hanno bisogno di cambiarlo. La dottoressa Federica Lo Bianco, medico di medicina generale in servizio in via Mascagni 2, alzerà il suo massimale da 1.000 a 1.500 pazienti.

"La domande potranno essere inoltrate alla Farmacia comunale di piazza Puccini, presso la sede ATS di Rozzano e, per particolari categorie di pazienti (over-65, pazienti cronici o con disabilità, immigrati con status di rifugiato), anche presso lo sportello URP del Comune - spiega l’assessore alle Politiche sociali Margherita Mazzuoccolo -. È possibile effettuare il cambio medico anche in autonomia, online, tramite fascicolo sanitario elettronico ed entrando con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi".

Pieve Emanuele grazie al centro di cultura socio sanitaria Evelina Taddei sorto nei locali che avrebbero dovuto ospitare la ex Asl ha compiuto passi da gigante per quanto riguarda l’assistenza sanitaria sul territorio.

Massimiliano Saggese