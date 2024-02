Assistenza clienti e consigli per il cv

Nuovo appuntamento con le opportunità di lavoro all’Afolmet Red Point, lo spazio di Afol Metropolitana all’interno del centro commerciale Porte di Milano a Cesano Boscone. Giovedì 15 febbraio, dalle 10 alle 13, si tiene il recruiting day Europ Assistance. La società, che fornisce assistenza alle persone in viaggio, presenterà l’ambiente di lavoro e l’attuale ricerca di professionisti dell’assistenza clienti. Le risorse entreranno a far parte di una squadra che fornirà il necessario aiuto e supporto ai clienti. Tra i requisiti richiesti, una buona padronanza della lingua inglese, capacità di problem solving e flessibilità oraria, orientamento e attenzione al cliente e dimestichezza nell’utilizzo di strumenti informatici. Si propone un contratto part time, a tempo determinato, di 20/30 ore settimanali con turni flessibili dalle 7.30 alle 23.30. È possibile svolgere il lavoro in modalità ibrida, alternando giornate in sede e da remoto, da concordare con il responsabile fino a un massimo di 14 giorni al mese. È prevista, inoltre, una formazione della durata di un mese, che si svolgerà presso gli uffici di Assago. Per chi invece è alla ricerca di consigli su come migliorare il proprio curriculum vitae, l’appuntamento è per martedì 20 febbraio alle 14 nella sede Afolmet di via Milano 21 a Garbagnate Milanese. Durante l’evento, le persone potranno portare il proprio cv e ricevere gratuitamente indicazioni e consigli personalizzati da parte degli esperti di Afol Metropolitana. Oltre agli errori da evitare, partendo da quelli più formali, gli esperti aiuteranno i presenti a individuare l’obiettivo professionale e a costruire un cv efficace e attrattivo sulla base delle competenze e attitudini o della professionalità maturata. Per informazioni e iscrizioni: Afolmet.it.