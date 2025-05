Assistenza clienti e cassa negli store di Ikea

Addetto/a cassa e servizio clienti part time, 4 posti

Sede di lavoro: Carugate, San Giuliano Milanese, Corsico. Codice offerta: 93592. Contratto: a tempo determinato (6 mesi) part-time 20/24 ore.

Per Ikea Italia la risorsa si occuperà: del supporto nell’accogliere il cliente e nel fornire il tuo contributo per rendere il processo d’acquisto semplice e favorire sempre una shopping experience conveniente e divertente; del supporto per vantaggi dei servizi offerti (finanziamenti, resi, pianificazione consegne e montaggio, ecc.) e le policy di assistenza al cliente laddove qualcosa non sia andata come ci aspettavamo.

Profilo ideale: pregressa esperienza in vendita, servizio e/o assistenza clienti.

Orario di lavoro: È richiesta disponibilità lavorativa su turni per 5 giorni settimanali su 7 da lunedì alla domenica. Ccnl: Distribuzione moderna organizzata

Retribuzione: inquadramento V° livello

Per informazioni: afolmet.it