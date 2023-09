Assegnato l’appalto Via al nuovo Municipio: un’opera da 13,4 milioni

di Roberta Rampini

È un progetto di rigenerazione urbana del valore di 13,4 milioni di euro finanziato con fondi del Pnrr. Uno dei tasselli (probabilmente quello più importante) del grande puzzle "Rho, la città che cambia". Ora diventa realtà. È stato assegnato l’appalto per il progetto per il nuovo Municipio, la nuova biblioteca e il centro civico, un intervento che interessa quasi 7mila metri quadrati di via De Amicis, tra il Municipio e la via Asilo. Si è aggiudicata l’appalto Ar.co, Società Cooperativa Consortile con sede in Ravenna che ha indicato per la progettazione definitiva ed esecutiva, lo studio Ati Project srl con sede a Pisa e per la realizzazione delle opere la ditta consorziata Teicos Ue Srl. "Rho, come molti altri Comuni, sta nei tempi del Pnrr. Sui progetti di rigenerazione teniamo il passo - dichiara l’assessore all’Urbanistica, Edoardo Marini - Essendo un appalto integrato, di progettazione e costruzione, stiamo definendo ogni passaggio nel dettaglio con l’impresa costruttrice. Ringrazio gli uffici per il rispetto delle tempistiche, non così scontato dovendo far fronte a molti progetti". La rigenerazione prevede l’insediamento di nuove funzioni di interesse collettivo nell’edificio dismesso della vecchia scuola Marconi di via De Amicis, nell’edificio storico della scuola e nelle “ex carceri”. È qui che sorgeranno un nuovo edificio destinato agli uffici comunali e alla nuova biblioteca - Civic Center. Il nuovo Municipio avrà la facciata di mattoni rossi.

Grandi finestre permetteranno ai piani alti la vista sulla città ai piani bassi l’affaccio sul verde. Un giardino sospeso e terrazze pensili permetteranno riunioni all’aperto. La vecchia biblioteca Popolare, adeguatamente ristrutturata, ospiterà attività di sportello. La nuova biblioteca avrà dispositivi per la restituzione automatica dei libri e ospiterà una attività di ristorazione. Ai piani superiori ci saranno spazi per lo studio e scaffali per i libri. Una grande loggia si affaccerà sulla corte centrale con tavoli all’aperto. La rigenerazione urbanistica del centro storico, quello che ruota intorno all’attuale Municipio, darà vita ad un sistema con tre piazze: quella degli incontri, così sarà la futura piazza Visconti; quella storica, ovvero piazza San Vittore e quella “del fare” o degli eventi, la piazza che nascerà accanto al nuovo municipio e alla nuova biblioteca da creare alle spalle dell’attuale palazzo municipale.