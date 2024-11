"Aspettiamo la sentenza del Consiglio di Stato"

Da anni l’Ufficio ambiente sta seguendo la situazione in modo puntuale e più volte ha inviato segnalazioni e documenti ad Arpa e Ats. "Al momento - spiega l’assessore all’Ambiente, Alberto Cervi - il Comune non ha ancora titolo per intervenire, perché si tratta di un’area privata. Attendiamo l’esito della sentenza del Consiglio di Stato, al quale il Comune si è rivolto dopo che il Tar aveva dato ragione agli attuali proprietari, che si sono dichiarati non disponibili a fare un intervento di bonifica. Infatti, l’allora discarica comunale era gestita da una società, i cui titolari sono tutti deceduti, e vi conferivano i rifiuti tre Comuni. Solo Basiglio, ai tempi dell’Amministrazione di Alessandro Moneta, decise di non intervenire con la bonifica. Così oggi ci troviamo ad affrontare una situazione particolarmente complessa dal punto di vista ambientale".

Anche dopo la segnalazione della combustione del materiale sepolto nell’area l’Amministrazione ha allertato gli enti preposti del materiale sepolto nell’area."Siamo consapevoli di quanto succede - evidenzia Cervi -, ma se intervenissimo adesso rischieremmo un rilievo della Corte dei Conti. Occorre necessariamente aspettare la risposta dei giudici del Consiglio di Stato".

Occorrerà poi procedere con la caratterizzazione dell’area, con diversi carotaggi a differenti profondità per fare l’analisi del materiale sepolto e avere contezza del reale problema e delle possibili soluzioni.

Mas.Sag.